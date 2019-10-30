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Общество

Ожог голени получил мужчина на пожаре в Пскове

35-летний житель Пскова получил термический ожог голени на пожаре 30 октября, сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании квартиры поступило на пульт дежурного в 2:11. В жилом доме на четыре семьи на улице Никитченко в Пскове выгорела двухкомнатная квартира, кроме этого огонь повредил кровлю. Пострадавшему мужчине госпитализация не потребовалась.

Пожарные эвакуировали 6 человек и вынесли газовый баллон. Наиболее вероятная причина пожара — поджог, добавили в ведомстве.

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