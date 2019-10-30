Пешехода сбили на Крестовском шоссе в Пскове

09:39, 30 октября 2019, ПАИ

29 октября в 15:40 в Пскове у дома №69 на Крестовском шоссе 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 сбил 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель с места ДТП скрылся. Женщина получила закрытый перелом лодыжки, госпитализирована не была.

Ещё одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 17:45 на 27-ом километре автодороги Неелово-Печоры в Печорском районе. 41-летний водитель Volkswagen Transporter не справился с управлением, и иномарка съехала в кювет.

В результате ДТП водитель госпитализирован с травмой живота. По данному факту проводится проверка. Установлено, что у мужчины имелись признаки алкогольного опьянения.