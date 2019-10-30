Российские учёные научились определять характер людей по их записям в соцсетях

09:29, 30 октября 2019, ПАИ

Ученые Пермского университета разработали программу BFI CNN Detector, которая способна определять черты характера пользователей социальных сетей на основе текстов их комментариев, правда, с точностью всего в 60-70%. Об этом сообщает «Российская газета».

Специалисты изучили более двадцати тысяч комментариев, которые написали около тысячи пользователей соцсетей. Этих же людей опросили с помощью психологических тестов, затем сопоставили их психологические портреты и анализ текстов.

«Мы смогли установить некоторые закономерности, - отметил профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ Константин Белоусов. - Например, в текстах мужчин почти нет извинений, а у женщин они часто присутствуют. Мужчины, для которых характерна недобросовестность, часто в своих текстах используют сарказм и иронию».

Если в комментариях человек использует ругань, особенно мат, у него занижена самооценка, уверены ученые. При этом с психологической точки зрения, мужчин использование мата никак не характеризует – его могут применять и доброжелательные, и недоброжелательные люди. Если же женщина использует подобный лексикон, она характеризуется программой как недоброжелательная, недобросовестная и крайний интроверт.

Люди, которые часто шутят, проявляют враждебность и признаки интровертности. Ярко выраженные экстраверты любят советовать, а интроверты – жаловаться. Консерваторы в комментариях предостерегают и проявляют сочувствие.

«Разумеется, по одной характеристике нельзя судить о человеке. Поэтому программа играет на их системе. Мы вывели 30 разных параметров и характер человека определяется по их сочетанию с точностью примерно 60-70», - уточнил Константин Белоусов.