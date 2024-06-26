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Общество

Псковские работодатели стали в два раза чаще размещать вакансии для IT-специалистов без опыта

Еще год назад местные работодатели всё чаще отдавали предпочтение соискателям с опытом. Теперь аналитика рынка труда показывает, что компании стали чаще размещать вакансии для соискателей без опыта, сообщает hh.ru.

За последний месяц местные работодатели открыли более 100 новых вакансий в IT-сфере. Эти вакансии доступны как специалистам с опытом, так и начинающим айтишникам.

Спрос на работников этой сферы в Псковской области вырос на 27% по сравнению с началом лета 2023 года. Местные соискатели также не оставляют надежд найти работу в IT этим летом. Так, за месяц псковские айтишники разместили и обновили почти 1000 резюме – это на 19% больше, чем в начале лета прошлого года.

При этом количество вакансий для соискателей без опыта работы в IT-сфере в Псковской области по сравнению с прошлым годом выросло в два раза. Также на 67% увеличилось число стажировок для псковских айтишников. Это говорит о том, что компании стали более гибкими в подборе персонала, что логично при растущем дефиците кадров даже в такой конкурентной среде, как IT-сфера.

Несмотря на спрос на IT-специалистов, средняя зарплата в этой сфере в Псковской области составляет 42 тыс. рублей – это на 7,8 тысяч меньше, чем в начале лета 2023 года.

В топ-5 самых востребованных специальностей в IT-сегменте Северо-Западного региона за прошедший месяц вошли: специалист техподдержки (40% вакансий от всего объёма в отрасли за месяц), программист/разработчик, системный администратор, аналитик, руководитель проектов.

На эти пять профессий приходится более 80% вакансий от всего объёма предложений в IT-сфере города и области за последний месяц.

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