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Общество

Из-за выпавшего снега выросли цены на такси в Пскове

Из-за выпавшего вечером 29 октября снега цены на такси в Пскове выросли. Об этом Псковскому агентству информации сообщают псковичи, которые вынужденно передвигаются по городу не на собственном транспорте.

Таксисты пояснили, что многие коллеги не вышли на работу, из-за того что не успели сменить летнюю резину на зимнюю, поэтому сегодня «пассажиры конкурируют за такси, а не наоборот». При этом средняя цена за поездку составляет порядка 250-300 рублей, тогда как в обычные дни эта сумма не превышает 150-200 рублей.

Псковичка, которая обычно добиралась с улицы Владимирской до площади Победы за 120 рублей, сегодня вынуждена была заплатить за поездку 175 рублей. От улицы Пароменской до новых домов на Балтийской поездка туда и обратно обходилась в 160 рублей, но сегодня за поездку только в одну сторону придётся отдать 165 рублей.

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