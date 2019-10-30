Псковский фотограф снимется в новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

10:14, 30 октября 2019, ПАИ

Псковский фотограф Дмитрий Марков снимется в новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, съёмки фильма проходят в Москве, куда он отправится в конце ноября. На съёмочной площадке Дмитрий планирует фотографировать процесс работы над картиной. Кроме того, Кирилл Серебренников пообещал ему роль в массовке. «Очевидно, моя физиономия идеально впишется в эстетику картины», - отметил Дмитрий.

Оригинальный сценарий для проекта по книге Алексея Сальникова написал сам Кирилл Серебренников. Оператором-постановщиком фильма стал Владислав Опельянц, художником-постановщиком – Владислав Огай. Старших Петровых играют Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

Планируется, что фильм выйдет в 2020 году.

Дмитрий Марков родился в подмосковном Пушкино и часто путешествует по России, последние несколько лет много времени проводит в Пскове. В сентябре 2015 года он стал одним из трех фотографов мира, получивших в том году Instagram-грант от одного из крупнейших фотоагентств планеты Getty Images. Фотограф также становился лауреатом различных фотоконкурсов, например, Activist Awards - 2014. Дмитрий Марков известен как социальный волонтёр и блогер. Он публиковался, в том числе, и на сайте Псковского агентства информации.