24 единицы оружия изъяли в Псковской области за нарушение условий хранения

10:51, 30 октября 2019, ПАИ

В Псковской области из-за нарушений условий хранения у граждан изъяты 24 единицы гражданского оружия и 87 патронов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Всего сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии вместе с полицейскими провели в Псковской области более 400 проверок условий хранения оружия.

Стражи порядка также составили 33 административных протокола за нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия.

Помимо этого в ходе проверок росгвардейцы разъясняли псковичам федеральное законодательство в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. В частности, до граждан была доведена информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.