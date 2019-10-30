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24 единицы оружия изъяли в Псковской области за нарушение условий хранения

В Псковской области из-за нарушений условий хранения у граждан изъяты 24 единицы гражданского оружия и 87 патронов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Всего сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии вместе с полицейскими провели в Псковской области более 400 проверок условий хранения оружия.

Стражи порядка также составили 33 административных протокола за нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия.

Помимо этого в ходе проверок росгвардейцы разъясняли псковичам федеральное законодательство в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. В частности, до граждан была доведена информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.

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