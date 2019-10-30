День рождения отметит «Простория» в Пскове 4 ноября

11:34, 30 октября 2019, ПАИ

Спортивно-развлекательный парк «Простория» в Пскове отметит день рождения 4 ноября. Как рассказали Псковскому агентству информации в «Простории», запланирован самый настоящий праздник спорта.

Так, с 10:00 до 18:00 для детей пройдут соревнования по теннису (до 8 лет, до 9 лет и до 15 лет). А в зале единоборств состоятся две открытые тренировки: в 12:00 - тренировка по кудо, а в 14:00 — по дзюдо.

В 12:00 и 15:00 в Центре доктора Бубновского для представителей старшего поколения пройдет презентация новой гимнастики аэро МТБ «Танец суставов».

А лучших пловцов определят в бассейне «SPA ДО НЕБА». Соревнования по плаванию пройдут в 9:30 для детей 4-6 лет и 7-8 лет, а в 12:00 для юных пловцов 9-10 лет и 11-13 лет.

В зале «Планка Фитнес» (18+) опытные спортсмены смогут испытать себя в Indoor Triathlon, который будет включать в себя плавание на 750 метров, велогонку на 10 километров и бег на 5 километров.

А в Центре науки и спорта в 14:00 состоится научно-познавательный и развлекательный квест для детей «Дом безумных ученых».