До 16 градусов потеплеет в Псковской области 26 сентября
Кратковременные дожди и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 26 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью температура по области составит +7…+12 градусов, днём поднимется до +11…+16.
В Пскове ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут +8…+10 градусов, днём – +13…+15.
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