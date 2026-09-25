До 16 градусов потеплеет в Псковской области 26 сентября

15:53, 25 сентября 2026, ПАИ

Кратковременные дожди и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 26 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Ночью температура по области составит +7…+12 градусов, днём поднимется до +11…+16.

В Пскове ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут +8…+10 градусов, днём – +13…+15.