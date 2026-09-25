Состоялся традиционный крестный ход вокруг Пскова

Прихожане храма Александра Невского совершили крестный ход вокруг Пскова
Традиционный ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоялся 24 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
В сентябре крестным ходом вокруг Пскова прошли прихожане воинского храма Святого благоверного великого князя Александра Невского во главе с клириком храма иереем Антонием Зеньковичем.
Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Во время поездки и крестного хода совершалось пение молитвословий Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым.
Глава избиркома Псковской области поблагодарил коллег за проведение избирательных кампаний