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Общество

Фотоловушки помогут учёным оценить численность зверей в Полистовском заповеднике

В Полистовском заповеднике прошла экспедиция по проверке и обслуживанию действующей сети фотоловушек. Специалисты преодолели 130 км водно-болотных угодий в южной части охраняемой территории, сообщили ПАИ в пресс-службе заповедника.

Фото: Полистовский заповедник

Во время экспедиции сотрудники заповедника проверили работоспособность оборудования, очистили места установки фотоловушек, заменили батарейки и карты памяти, а также провели повторную калибровку устройств.

Действующая матрица фотоловушек охватывает более 8 тысяч га охраняемой территории. В заповеднике отмечают, что на сегодняшний день это крупнейшая действующая сеть фотоловушек на болотных экосистемах.

Собранные данные используют для построения моделей случайных столкновений, которые позволяют рассчитать плотность популяций млекопитающих на охраняемой территории. Такая информация необходима для изучения биоразнообразия, а также для оценки влияния туризма и традиционного природопользования на распространение и поведение диких животных.

Полученные с фотоловушек материалы систематизированы в медиаархиве в соответствии с трёхуровневой иерархической структурой, принятой в программе фотомониторинга CAMMON. Данные доступны для дальнейшей обработки.

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