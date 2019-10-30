Более 30 тонн молочной продукции не пропустили через границу в Невельском районе

12:38, 30 октября 2019, ПАИ

В Невельском районе в деревне Лобок на российско-белорусском участке государственной границы РФ должностные лица Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз более 30 тонн молочной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз везли на двух автомобилях для компании, которая находится в Ленинградской области. Причиной стало то, что 22 октября текущего года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставку продукции предприятия ОАО «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» на территорию России.

Кроме того, в деревне Лобок сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области и таможенники остановили автомобиль, в котором обнаружили 350 килограммов готовой мясной продукции, которую везли из Белоруссии без документов.

На части продукции были обнаружены маркировочные этикетки предприятия ОАО «Витебский мясокомбинат», в отношении продукции которого с 16 февраля текущего года были введены временные ограничения на поставку в Российскую Федерацию.

Также выяснилось, что транспортировка и хранение готовой мясной продукции осуществлялись с нарушением температурного режима - отсутствует холодильное оборудование.

Перемещение 31,5 тонны молочной и 350 килограммов мясной продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате грузов в Белоруссию.