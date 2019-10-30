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Общество

Здание прачечной на улице Коммунальной в Пскове передано в управление «Машиностроителю»

30 октября депутаты Псковской городской Думы передали в оперативное управление стадиона «Машиностроитель» здание прачечной, которое расположено на улице Коммунальной в Пскове. Об этом с 30-ой сессии гордумы передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова пояснила, что здание бывшей прачечной, которое было в ведении муниципального предприятия Пскова «Банно-прачечный комбинат», передаётся стадиону «Машиностроитель» для проведения работ по возможному их приспособлению. «Передаём его стадиону, чтобы он осуществлял и охранные мероприятия и занимался содержанием», - уточнила она.

Валентина Зубова сообщила, что планируется благоустроить территорию рядом со зданием. По её словам, есть перспектива включить здание во вторую стадию реконструкции стадиона «Машиностроитель», что даст возможность получить федеральные деньги на благоустройство.

В ходе обсуждения вопроса было также отмечено, что рядом есть ещё три здания, где плохая ситуация с парковками. Это детская областная больница, городская больница и перинатальный центр.

Валентина Зубова пояснила, что есть план по дальнейшей реконструкции улицы Кузбасской дивизии. По её словам, в рамках реконструкции планируется организовать не только парковки, но и вертолётную площадку.

Депутат Александр Баев предложил после создания парковок передать их медицинским учреждениям для того, чтобы не финансировать их содержание из городского бюджета.

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