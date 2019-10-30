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Общество

Установку памятника уроженцам Ямала-освободителям Псковской области согласовали депутаты

Депутаты Псковской городской Думы согласовали установку памятника уроженцам Ямало-Ненецкого автономного округа, освобождавшим Псковскую область в годы Великой Отечественной войны. Такое решение было принято на 30-й сессии гордумы 30 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления культуры Пскова Юрий Мартынов сообщил, что с инициативой увековечить память воинов Ямало-Ненецкого округа выступила региональная общественная организация ЯНАО «Поисковый отряд Феникс». Она же разработала эскиз памятника и готова взять на себя расходы по его изготовлению, установке и благоустройству прилегающей территории.

Памятник планируется установить к 75-й годовщине Победы в 2020 году на Аллее Героев в микрорайоне «Кресты».

Депутат Григорий Турчин заметил, что было бы правильнее установить этот памятник в Великих Луках, где погибло больше ямальцев в годы Великой Отечественной войны.

Депутат Дмитрий Барабанов отметил, что установка такого памятника – прекрасная идея. По его словам, могут появится желающие из других регионов, уроженцы которых освобождали Псковскую область в годы Великой Отечественной войны. «Может нам благоустройство сразу думать так, чтобы была аллея для таких знаков», - предложил депутат.

Некоторые парламентарии также высказали замечания по поводу эскиза памятника, но тем не менее проголосовали большинством голосов за установку монумента.

По проекту памятный знак представляет собой гранитный постамент 1,8 на 1,2 метра с гранитной звездой, надписью: «Вечная память воинам-ямальцам, павшим в боях за Родину на Псковской земле» и отрывком из стихотворения русского поэта Николая Майорова. Общая высота знака составляет 1 метр 35 сантиметров.

По данным Центрального архива Минобороны, по состоянию на 12 июня 2019 года на территории Псковской области в период Великой Отечественной войны в боях погибли 66 воинов, призванных с территории современного Ямало-Ненецкого автономного округа.

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