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Экономика

Освободить солдат-срочников от уплаты транспортного налога предлагается в Псковской области

В Псковской области предлагается освободить солдат-срочников от уплаты транспортного налога на время прохождения службы. Об этом с заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 30 октября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Изменения предлагается внести в статью 1 Закона Псковской области «О налоговых льготах на 2019 год». Депутат Антон Минаков пояснил, что законопроект предполагает предоставление указанной льготы гражданам на время прохождения срочной военной службы, поскольку в это время они не могут использовать принадлежащие им на праве собственности транспортные средства.

Члены комитета поддержали поправки без обсуждения.

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