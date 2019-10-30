Освободить солдат-срочников от уплаты транспортного налога предлагается в Псковской области

13:06, 30 октября 2019, ПАИ

В Псковской области предлагается освободить солдат-срочников от уплаты транспортного налога на время прохождения службы. Об этом с заседания комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 30 октября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Изменения предлагается внести в статью 1 Закона Псковской области «О налоговых льготах на 2019 год». Депутат Антон Минаков пояснил, что законопроект предполагает предоставление указанной льготы гражданам на время прохождения срочной военной службы, поскольку в это время они не могут использовать принадлежащие им на праве собственности транспортные средства.

Члены комитета поддержали поправки без обсуждения.