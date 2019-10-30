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Общество

Полицейские разыскивают пропавшую 18-летнюю великолучанку

В Великих Луках полиция ищет пропавшую 18-летнюю Екатерину Самулевич, которая, по имеющимся данным, ушла из дома 20 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Сообщается, что на вид девушке от 12 до 14 лет, рост 165-170 см, волосы прямые, черные, размер обуви 36-37, глаза карие, телосложение худощавое. Пропавшая была одета в черные джинсы и кроссовки, куртку темно-синего цвета.

По одной из версий девушка может находиться в Москве.

Полиция просит граждан, обладающих информацией о местонахождении Екатерины Самулевич, обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28 - уголовный розыск, (8811-53) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.

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