Великолукская продавщица присвоила забытый покупательницей кошелёк с деньгами и картами

12:45, 30 октября 2019, ПАИ

Полиция установила подозреваемую в краже кошелька с деньгами и картами в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кошелек забыла в одном из магазинов города 41-летняя местная жительница, случилось все днем 25 октября. Через какое-то время с пропавших банковских карт сняли около 9 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в ОМВД России по городу Великие Луки.

В совершении преступления подозревают 24-летнюю работницу магазина, проживающую в Великолукском районе. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.