Вопросы здравоохранения обсудили члены социального комитета Псковского облсобрания

13:57, 30 октября 2019, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике рассмотрели проект постановления Правительства Российской Федерации «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Об этом сообщает с заседания комитета 30 октября корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Иванов заявил, что данная программа для региона весьма позитивна. Она вводит новеллы, которых раньше не было, что позволит повысить доступность медицинской помощи. Денис Иванов добавил, что с 2020 года вводится отдельная оплата услуг по диагностике в рамках МРТ, КТ, УЗИ, ряда исследований по онкологии. Он напомнил, что в 2019 году Псковская область активно закупает диагностическое оборудование по этому формату.

По словам Дениса Иванова, проведение диспансеризации будет стоить больше, чем в этом году, увеличится бюджетная составляющая. Это направлено на развитие первичного звена здравоохранения и паллиативной помощи.

Депутат Валерий Василевский уточнил, правильно ли то, что на дорогостоящие методы обследования лечебные учреждения теперь будут получать дополнительное финансирование. Денис Иванов подтвердил эту информацию.

Председатель комитета по труду Виктор Антонов спросил, имеет ли комитет по здравоохранению представление, как используется диагностическое оборудование в области. «Мы выглядим очень печально. Зачем покупаете оборудование? Чтобы оно еще больше простаивало?» - поинтересовался он.

Денис Иванов заверил, что оборудование закупают туда, где есть соответствующие специалисты. В 2019 году имущество предусмотрено для крупных районных больниц.

Виктор Антонов сообщил, что эндоскопическое оборудование не используется 4 года. «Почему оно простаивает? Почему так?» - обратился он к спикеру.

Денис Иванов пояснил, что эндоскопическое оборудование, которое простаивает в Бежаницкой межрайонной больнице, было приобретено в рамках первой волны модернизации здравоохранения в 2012 году.

Виктор Антонов заметил, что речь идет о «шикарном японском оборудовании». Он добавил, что такая же ситуация сложилась в Стругах Красных. По его мнению, «это разгильдяйство».

Денис Иванов согласился со справедливостью приведенных доводов.

Депутат Дмитрий Михайлов предложил провести парламентские слушания по вопросу здравоохранения, председатель комитета облсобрания по труду с ним согласился.