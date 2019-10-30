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Общество

МегаФон – цифровой партнер чемпионата мира по программированию ICPC

МегаФон стал цифровым партнером студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), который в июне 2020 года впервые примет Москва. Компания создаст инфраструктуру, необходимую для проведения финала международного чемпионата, и обеспечит его участников бесшовным Wi-Fi, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Чемпионат ICPC существует с 1977 года, ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов из более чем трех тысяч университетов. В России финал ICPC проходил дважды: в 2013 году в Санкт-Петербурге и в 2014 году в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве в 2020 году выступит МФТИ.

Инфраструктура, созданная МегаФоном в Манеже, будет включать защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, а также Wi-Fi для гостей ICPC. Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом, построенным МегаФоном специально для чемпионата.

МегаФон обеспечит прямую трансляцию события в Зарядье. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата с 21 по 26 июня 2020 года.

«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», – отмечает директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак.

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