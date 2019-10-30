Ввести ответственность за запоздалый ответ на депутатский запрос предлагают в Псковской области

15:58, 30 октября 2019, ПАИ

Законопроект об административной ответственности за несоблюдение сроков предоставления информации на запросы депутатов рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов отметил, что законопроект также устанавливает административную ответственность за предоставление должностными лицами государственных органов области, органов местного самоуправления, организаций или общественных объединений депутатам Псковского областного Собрания депутатов и депутатам представительных органов местного самоуправления в Псковской области сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде.

По причине отсутствия ряда заключений на законопроект, Анатолий Копосов попросил вернуть его на доработку, за что члены комитета и проголосовали.