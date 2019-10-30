Бизнесмены Пскова смогут выиграть до 6,5 млн рублей от «ВКонтакте»

15:25, 30 октября 2019, ПАИ

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила конкурс для предпринимателей — #яделаюбизнес. Бизнесмены из Пскова смогут выиграть грант на продвижение во «ВКонтакте», а также денежный приз. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации социальной сети.

Участникам можно будет не только пройти обучение и подготовить стратегию развития бизнеса, но и регулярно делиться новыми знаниями в формате блогов. Лучшие участники и победители конкурса блогов разделят призовой фонд, который превышает 6,5 миллионов рублей.

Предприниматели смогут принять участие в четырех потоках образовательной программы #яделаюбизнес: предприниматели из городов с населением менее 500 тысяч человек; новые бизнесы и самозанятые; мужчины-предприниматели; предпринимательницы.

Представители социальной сети добавили, что сейчас в Пскове порядка 27% предпринимателей имеют страницы бизнеса во «ВКонтакте».

Победители каждого потока получат по 350 тысяч рублей на продвижение «ВКонтакте» и по 100 тысяч рублей на решение любых задач своего бизнеса, ещё четыре призёра — финансовую поддержку в продвижении в соцсети.

В каждом потоке пройдут мастер-классы по различным направлениям: от юридических аспектов до продвижения бренда. Во время проекта эксперты помогут участникам лучше понять свою целевую аудиторию и подготовить коммуникационную стратегию для бизнеса.

В новом сезоне конкурса участникам предстоит вести блог о своём бизнесе на страницах «ВКонтакте». Автор лучшего получит 1 миллион рублей, из них 500 тысяч рублей на продвижение во «ВКонтакте». Тройка призёров получат по 350 тысяч рублей на счёт в рекламном кабинете в VK.

Набор на первый поток уже открыт. Участвовать в нём могут предприниматели из городов с населением до 500 тысяч человек. Чтобы присоединиться к проекту, следует подать заявку до 22 ноября.