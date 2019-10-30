Редакционные правки в госпрограммы Псковской области предлагается вносить без облсобрания

15:35, 30 октября 2019, ПАИ

Редакционные и корректорские правки в государственные программы Псковской области предлагается вносить без участия Псковского областного Собрания. Соответствующие поправки к региональному закону о «О бюджетном процессе в Псковской области» рассмотрели 30 октября и рекомендовали коллегам принять на сессии члены комитета регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на заседании отмечалось, что документ разработан для оптимизации порядка и сроков рассмотрения проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в действующие государственные программы по итогам консультаций, проведенных с органами исполнительной власти области и Счетной палатой Псковской области.

В частности, можно будет не согласовывать с Собранием перераспределение объемов финансирования государственной программы при недостаточности средств на выполнение условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, уточнение ресурсного обеспечения по внебюджетным источникам финансирования. «Это позволит сократить время согласования, что очень важно для участия в конкурсах на получение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета», - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается не рассматривать на комитетах Собрания поправки, которые приводят госпрограмму в соответствие с принятыми изменениями в региональное законодательство, поскольку при рассмотрении соответствующего проекта закона уже предоставляется информация в разрезе всех государственных программ.

Ещё одно нововведение касается проведения всех согласований поправок к действующим государственным программам перед внесем их в Собрание. Авторы законодательной инициативы считают, что это позволит получать более доработанные документы.