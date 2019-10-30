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Общество

Новый состав псковского Молодежного парламента сформируют не позднее 1 января

Новый состав псковского Молодежного парламента при Псковском областном Собрании на 2020-2022 годы сформируют не позднее 1 января 2020 года. Соответствующий проект постановления рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Два года пролетели быстро», — отметил заместитель председателя регионального парламента Виктор Остренко.

Срок полномочий Молодежного парламента составляет 2 года. Всего в его состав входят 44 представителя. Из них 22 человека определяют региональные отделения партий, имеющие депутатов в региональном Собрании. Каждая партия получает места в парламенте пропорционально количеству фракционных мандатов в Собрании.

Ещё 22 члена парламента определяются на конкурсной основе, для чего облсобрание устанавливает проведения конкурса, создаёт организационный комитет и комиссию.

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