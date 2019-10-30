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Спектакль «с привкусом черного юмора» покажут псковичам 15 ноября

Кишиневский государственный русский театр имени А. П. Чехова в рамках зарубежной программы Министерства культуры России «Большие гастроли» представит в Пскове американскую историю в двух частях «с привкусом черного юмора» «Гарольд и Мод» 15 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, спектакль поставили по мотивам пьесы Колина Хиггинса «Бегущие по небу».

«На первый взгляд, Гарольд немногословен, закрыт в своих мрачных мыслях, однако острая жажда общения и внимания к своей скромной персоне дает о себе знать характерным поведением. Его «развлечение» — регулярные походы на кладбище, внезапно поворачивает его жизнь вспять. Гарольд встречает неунывающую и эксцентричную старушку Мод, которая открывает ему те грани жизни, неведомые ему дома под материнской опекой. Он начинает жить новыми чувствами и эмоциями, на протяжении всего спектакля мы наблюдаем рост личности, человеческой души: от юнца до мужчины, способного принимать собственные решения», — говорится в аннотации к спектаклю.

Отмечается, что спектакль наполнен внезапной музыкой и интригующими танцами, спецэффектами, а также резкой сменой декораций и настроения. Актриса Светлана Туз получила награду «Лучшая женская роль» на ежегодной театральной премии «UNITEM 2017» за исполнение роли Мод.

Режиссер-постановщик - заслуженный артист Республики Молдова Дмитрий Коев. Начало в 19.00. Для зрителей 16+. Заказ и бронирование билетов на сайте театра здесь>>>

 

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