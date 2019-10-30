Два года колонии получил житель Локни за избиение сожительницы кулаками и стулом

18:14, 30 октября 2019, ПАИ

34-летний житель Локни проведёт два года в колонии строгого режима за избиение своей сожительницы кулаками и стулом (пункт «з» части 2 статьи 112 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Локнянского района.

Установлено, что 23 июля 2019 года в Локне мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения. Он поссорился со своей сожительницей и ударил её по голове руками и деревянным стулом не менее трёх раз.

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.