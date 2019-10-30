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Свиноводческий комплекс «Идаванг» посетил Михаил Ведерников

Свиноводческий комплекс «Идаванг» в деревне Малая Губа Островского района посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 30 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ваши показатели по животноводству и растениеводству впечатляют», — обратился глава региона к генеральному директору «Идаванг» Татьяне Шарыгиной. Она продемонстрировала Михаилу Ведерникову экологически чистую котельную, топливом которой является солома. Руководитель предприятия рассказала, что все доходы вкладываются в развитие свинокомплекса, а навоз используют в качестве удобрения на полях, когда он отстоится в закрытых лагунах в течение полугода.

Гендиректор подчеркнула, что, используя правильные технологии, можно применять свиной навоз, но если их не соблюдать — поле будет выжжено.

Михаил Ведерников отметил, что областные власти могут рассмотреть проект «Идаванга» как приоритетный. «И можем поговорить про какие-то отдельные меры поддержки, например, в виде налоговых льгот», — добавил он.

Кроме этого, глава региона рассказал, что с 2020 года начнется кадастрирование сельскохозяйственных земель. В планах - поставить на учет столько земель, сколько уже находятся в сельхозобороте в Псковской области, пояснил он.

Михаил Ведерников вручил Татьяне Шарыгиной благодарность областной администрации по случаю Дня работников сельского хозяйства.

Предприятие ООО «Идаванг» в Островском районе, на котором трудится 121 человек, входит в группу компаний Idavang A/S, реализующую многочисленные проекты строительства и реконструкции свиноферм в России, Литве, Словакии, Румынии, Канаде и Дании.

Оно является одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий Псковской области с высоким уровнем современных технологий. Кроме того, ООО «Идаванг» является крупным налогоплательщиком региона и оказывает спонсорскую помощь в социальной сфере Островского района.

За 2019 год в хозяйстве намолочено 29,5 тыс. тонн зерновых культур при средней урожайности 76,9 ц/га, 4,1 тыс. тонн рапса при урожайности 34 ц/га. Проектная мощность предприятия 10 тыс. тонн свинины в год.

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