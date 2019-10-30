Дом офицеров в Острове планируют капитально отремонтировать

17:04, 30 октября 2019, ПАИ

Здание Дома офицеров в Острове планируют капитально отремонтировать и сделать в нём Дом культуры. Об этом было объявлено во время рабочей поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в районный центр 30 октября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор констатировал, что здание «шикарное». Однако глава Островского района Дмитрий Быстров отметил, что ситуация ухудшается, и чтобы привести Дом офицеров в порядок, нужно порядка 20 млн рублей. Здание находится в аварийном состоянии - требуется замена электрики, водопроводной сети, крыши.

Михаил Ведерников заявил, что в 2020 году нужно отремонтировать хотя бы крышу и предусмотреть деньги на эти цели в бюджете. Он также сказал, что поднимет вопрос капремонта в Минкульте, чтобы к 2021 году в здании уже можно было открыть дом культуры. Губернатор добавил, что администрации района необходимо подготовить проектно-сметную документацию.

В настоящее время Дома офицеров не используется, стоит на балансе Министерства обороны РФ.