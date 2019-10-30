1
16:23
Что смотреть в кино: новый «Терминатор» и «Верность», а на Netflix - Тимоти Шаламе в роли Генриха V
10:14
Псковский фотограф снимется в новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
21:30
Посвященные Дню народного единства торжества начнутся в Пскове с 31 октября
10:53
Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках Дня народного единства
22:27
Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды
17:17
Экскурсии по Мирожскому монастырю состоятся в Пскове в «Ночь искусств»
09:47
Елизавета Боярская рассказала, как делит одну роль в спектакле с Юлией Пересильд
Еще новости
Культура

Дом офицеров в Острове планируют капитально отремонтировать

Здание Дома офицеров в Острове планируют капитально отремонтировать и сделать в нём Дом культуры. Об этом было объявлено во время рабочей поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в районный центр 30 октября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор констатировал, что здание «шикарное». Однако глава Островского района Дмитрий Быстров отметил, что ситуация ухудшается, и чтобы привести Дом офицеров в порядок, нужно порядка 20 млн рублей. Здание находится в аварийном состоянии - требуется замена электрики, водопроводной сети, крыши.

Михаил Ведерников заявил, что в 2020 году нужно отремонтировать хотя бы крышу и предусмотреть деньги на эти цели в бюджете. Он также сказал, что поднимет вопрос капремонта в Минкульте, чтобы к 2021 году в здании уже можно было открыть дом культуры. Губернатор добавил, что администрации района необходимо подготовить проектно-сметную документацию.

В настоящее время Дома офицеров не используется, стоит на балансе Министерства обороны РФ.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Псковский фотограф снимется в новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
30 октября 2019
Псковский фотограф снимется в новом фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
Посвященные Дню народного единства торжества начнутся в Пскове с 31 октября
28 октября 2019
Посвященные Дню народного единства торжества начнутся в Пскове с 31 октября
Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках Дня народного единства
28 октября 2019
Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках Дня народного единства
Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды
26 октября 2019
Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды 1
Экскурсии по Мирожскому монастырю состоятся в Пскове в «Ночь искусств»
26 октября 2019
Экскурсии по Мирожскому монастырю состоятся в Пскове в «Ночь искусств»
Елизавета Боярская рассказала, как делит одну роль в спектакле с Юлией Пересильд
26 октября 2019
Елизавета Боярская рассказала, как делит одну роль в спектакле с Юлией Пересильд
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
25 октября 2019
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского театра
25 октября 2019
Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского театра 1

Идет загрузка...