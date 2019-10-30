Новые тарифы на капремонт согласовал экономический комитет Псковского облсобрания

17:49, 30 октября 2019, ПАИ

Члены комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания согласовали минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2020 год. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 30 октября.

Согласно законопроекту, минимальный взнос на капремонт для жителей домов без лифта в следующем году может повыситься на 27 копеек и составить 7,08 рубля за квадратный метр. В оборудованных лифтами многоэтажках может повыситься на 31 копейку и составить 8,25 рубля за квадратный метр.

В пояснительной записке к документу, указано, что минимальный размер взноса определен на основании расчетного значения платежа, который обеспечит, при условии его ежемесячного внесения в течение всего срока реализации региональной программы капитального ремонта, финансирование перечня минимально необходимых услуг и работ по капремонту без привлечения финансовой бюджетной поддержки, а также с учетом инфляционных процессов и принципа доступности размера взноса для граждан. Относительно 2019 года предложенное увеличение составляет 3,9%, год назад повышение было утверждено в размере 4,7%.

Также члены регионального профильного комитета согласовали перечень ремонтных работ, финансируемых за счет средств фонда капремонта. Он будет дополнен. В список работ будут включены модернизация лифтов, ремонт машинных и блочных помещений.

Кроме того, будет установлен минимальный размер фонда капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах. Он не может быть меньше 50% оценочной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома.

Также вносимые нормы позволят комитету по строительству и ЖКХ Псковской области устанавливать порядок использования региональным оператором денежных средств, не относящихся к фонду капитального ремонта и поступивших на специальный счёт регоператора в качестве штрафов за ненадлежащее исполнение подрядными организациями ремонтных работ в многоквартирных домах.

Ещё одна норма касается сроков обновления региональной программы капитального ремонта – актуализация должна проводиться не реже одного раза в год.

Кроме того, законопроект предусматривает, что порядок получения информации о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт в целях предоставления компенсации расходов по уплате взносов устанавливает администрация области.

Депутат от ЛДПР Антон Минаков поинтересовался, какой процент по собираемости за капремонт. Исполняющий обязанности гендиректора фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко отметил, что собираемость составляет 78,7%. Он выразил уверенность в том, что процент изменится к концу года. При этом он напомнил, что долг Псковской области в этой сфере составляет 538 млн рублей. По его словам, долг необходимо гасить, что и будет стараться делать региональный фонд капремонта.