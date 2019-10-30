Методические указания по организации зооприютов поддержал экономический комитет Псковского облсобрания

17:20, 30 октября 2019, ПАИ

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания поддержал проект постановления Правительства России «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них». Об этом с заседания комитета, которое проходит 30 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы поддерживаем, конечно, что такие методички должны быть, но исполнять их невозможно», — отметила председатель областного комитета по ветеринарии Вера Баданина.

По ее словам, закон предписывает, что животные, которых подобрали с улицы, должны быть чипированы, привиты, стерилизованы и выпущены обратно, а больные и раненные животные должны содержаться в приютах.

Председатель экономического комитета Андрей Козлов подчеркнул, что проблема с дикими животными в Псковской области есть, и «отмалчиваться не стоит».