Ход работ в парке Победы в Острове оценил губернатор

17:34, 30 октября 2019, ПАИ

Ход реконструкции парка Победы в Острове оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки 30 октября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава Островского района Дмитрий Быстров рассказал, что работы проводятся по проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» и программе Минстроя РФ «Формирование городской среды». В настоящее время подрядчик выполнил работы по сносу и выкорчевке аварийных, ветхих и больных деревьев, выравниванию газонов. Ведётся подготовка для установки скамеек, урн, уличных тренажеров. Также в парке заменили освещение, установили фонари, провели электромонтажные работы. В настоящее время заключен муниципальный контракт на ремонт фонтана, стоимость работ составляет 3 млн 982 тыс. 904,41 рубля.

Реконструкцию планируется завершить до 15 декабря. Сейчас работы выполнены на 30 %.

Дмитрий Быстров добавил, что «бельмом» останется пустующий Дом пионеров, переданный Псковской епархии, которая планировала там сделать воскресную школу. Однако, здание так и пустует 13 лет.

Михаил Ведерников отметил, что нужно искать выход из ситуации. Он попросил составить письмо и пообещал поговорить на эту тему с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.