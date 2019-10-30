0
21:01
Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре
19:57
Михаил Ведерников встретился с участниками профильной смены «Поверь в себя!» в Островском районе
19:30
Пскович завоевал второе место на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту среди глухих
18:20
136 единиц спецтехники привлекут к зимнему содержанию федеральных трасс в Псковской области
17:54
Жилой фонд Острова-3 планируется передать в муниципалитет до 15 декабря
17:23
Ремонт цепных мостов в Острове начнётся с 1 ноября
16:59
Они еще листву не убрали, а тут снег: Псковичи оценили работу коммунальщиков (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Съезд классных руководителей Пскова пройдёт 31 октября

31 октября в псковском лицее №8 в рамках съезда «Школа - территория поддержки» соберутся классные руководители 5-9 классов из 28 школ города. Всего в мероприятии будут участвовать 150 педагогов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Съезд начнёт работу с пленарного заседания, которое откроется в 10:00. На нём будут освещены задачи современного классного руководителя. После этого участники мероприятия посетят интерактивные площадки, где их ждут тренинги-мастерские по обновленному методическому инструментарию.

По итогам съезда, его решения будут изданы и направлены в школы города в качестве методических рекомендаций.

Организатором мероприятия выступает управление образования администрации Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре
30 октября 2019
Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре
Михаил Ведерников встретился с участниками профильной смены «Поверь в себя!» в Островском районе
30 октября 2019
Михаил Ведерников встретился с участниками профильной смены «Поверь в себя!» в Островском районе
Пскович завоевал второе место на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту среди глухих
30 октября 2019
Пскович завоевал второе место на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту среди глухих
136 единиц спецтехники привлекут к зимнему содержанию федеральных трасс в Псковской области
30 октября 2019
136 единиц спецтехники привлекут к зимнему содержанию федеральных трасс в Псковской области
Жилой фонд Острова-3 планируется передать в муниципалитет до 15 декабря
30 октября 2019
Жилой фонд Острова-3 планируется передать в муниципалитет до 15 декабря
Ремонт цепных мостов в Острове начнётся с 1 ноября
30 октября 2019
Ремонт цепных мостов в Острове начнётся с 1 ноября
Они еще листву не убрали, а тут снег: Псковичи оценили работу коммунальщиков (ВИДЕО)
30 октября 2019
Они еще листву не убрали, а тут снег: Псковичи оценили работу коммунальщиков (ВИДЕО)
Первый снег в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 октября 2019
Первый снег в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...