Съезд классных руководителей Пскова пройдёт 31 октября

18:06, 30 октября 2019, ПАИ

31 октября в псковском лицее №8 в рамках съезда «Школа - территория поддержки» соберутся классные руководители 5-9 классов из 28 школ города. Всего в мероприятии будут участвовать 150 педагогов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Съезд начнёт работу с пленарного заседания, которое откроется в 10:00. На нём будут освещены задачи современного классного руководителя. После этого участники мероприятия посетят интерактивные площадки, где их ждут тренинги-мастерские по обновленному методическому инструментарию.

По итогам съезда, его решения будут изданы и направлены в школы города в качестве методических рекомендаций.

Организатором мероприятия выступает управление образования администрации Пскова.