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Общество

За разбойное нападение арестованы трое жителей Новосокольнического района

В Локнянском районе арестованы трое жителей деревни Насва Новосокольнического района за разбойное нападение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Локнянского района.

29 сентября этого года около 11:00 двое мужчин и женщина проникли в жилой дом в деревне Демидово Локнянского района и, угрожая ножом хозяевам, украли у них 49 тысяч рублей. 21 октября преступников задержали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

С учетом позиции прокурора решением Бежаницкого районного суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результата расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района. 

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