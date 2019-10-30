Жилой фонд Острова-3 планируется передать в муниципалитет до 15 декабря

17:54, 30 октября 2019, ПАИ

Жилой фонд военного городка «Остров-3» планируется передать в муниципалитет до 15 декабря. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активом территориального общественного самоуправления 30 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что в ноябре состоится совещание с заместителем председателя Правительства России Виталием Мутко, на котором ему донесут предложения о том, что предстоит сделать в 2020-м году в Острове-3, а также о необходимости замены газовых сетей и строительства своей котельной. В настоящее время в населенном пункте используют мощности мазутной котельной, принадлежащей Минобороны.

«Скорее всего, этим займется муниципалитет, — отметил Михаил Ведерников. — Надеемся, что это все с мертвой точки сдвинется».

Жители Острова-3 выступили с просьбой об открытии сетевого магазина взамен существующих, где, по их словам, «полная антисанитария». В ответ на это губернатор поручил своему помощнику внести в планы встречу по этому поводу с представителями сетевых магазинов. «Понятно, что место для них не самое интересное, но пусть свои функции выполняют», — добавил он.

Кроме этого, местные жители попросили отремонтировать дороги. Михаил Ведерников пообещал, что этим вопросом займутся.

По словам губернатора, Остров определен как одна из 10 территорий приоритетного развития. «Будем делать для Острова мастер-план, ставить всю землю на кадастровый учет», — отметил он.

Местные жители поблагодарили губернатора за то, что он помогает приводить городок в порядок. «20 лет все разрушалось, а за год с вашей помощью все постепенно преображается», — добавили они.

Территориальное общественное самоуправление, которое осуществляет свою деятельность в границах придомовых территорий домов 20, 21 и 23 военного городка «Остров-3» образовано 28 декабря 2018 года. В этому году ТОС в Острове-3 стало победителем конкурса проектов по благоустройству дворовых территорий домов 20, 21 и 23, сумма выделенного гранта —198 тыс. рублей.