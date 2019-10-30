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136 единиц спецтехники привлекут к зимнему содержанию федеральных трасс в Псковской области

136 единиц спецтехники привлекут к зимнему содержанию федеральных трасс в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», готовность составляет 100%.

В работе задействуют комбинированные дорожные машины, роторные снегоочистители, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, бульдозеры. Техника оснащена бортовыми навигационно-связными терминалами системы ГЛОНАСС/GSM, что позволяет включаться в единую автоматизированную навигационную систему диспетчерского контроля за содержанием федеральных дорог ПТК «Дортранснавигация». Работники подрядных организаций, которые займутся содержанием автодорог по контракту, будут круглосуточно дежурить и обеспечивать готовность спецтехники для оперативной ликвидации наледи и уборки снега. Совместно с ГИБДД будут проработаны вопросы ограничения проезда транспорта по проблемным участкам дорог в случае ухудшения обстановки и организации путей объезда.

В полном объеме заготовлены противогололедные материалы для обработки федеральных автомобильных дорог, подрядчики перешли на зимний режим работы. В наличии имеются 7,773 тыс. кубометров песка, 8,192 тыс. тонн соли с антислеживателем и 20,891 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Кроме того, управление дорог и подрядные организации следят за погодой, прогнозы в организацию поступают два раза в сутки из Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». В частности, ведется мониторинг снегопада и его интенсивности в районах Псковской области, предупреждения о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях и штормовые предупреждения передаются в оперативном круглосуточном режиме. Специализированную метеорологическую информацию дорожники получают с комплексных постов дорожного контроля метеосистемы. Всего на дорогах региона, подведомственных ФКУ Упрдор «Северо-Запад», размещены 12 метеостанций. Благодаря этому специалисты могут заранее подготовиться к изменению погоды и своевременно обеспечить безопасное и бесперебойное движение по федеральным дорогам.

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