Нарушения при добыче песка компанией «Дорсервис» выявила прокуратура в Локнянском районе

18:00, 30 октября 2019, ПАИ

В Локнянском районе прокуратура выявила нарушения при добыче песка компанией «Дорсервис». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что компания «ДРСП «Дорсервис» незаконно занималась добычей песка на территории около деревень Богданово и Башово Локнянского района Псковской области, нарушая положения статьи 4 Федерального закона РФ №7 от 10 января 2002 года «Об охране окружающей среды», статьи 1.2, статьи 11 Федерального закона РФ № 2395 от 21 февраля 1992 года «О недрах». Добыча велась с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.

Прокуратура направила в Бежаницкий районный суд иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму в 213 тыс. рублей. Материалы находятся в стадии рассмотрения.