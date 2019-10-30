Пскович завоевал второе место на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту среди глухих

19:30, 30 октября 2019, ПАИ





Псковский спортсмен Иван Макаров занял второе место на 14-м Чемпионате мира по шоссейному велоспорту среди глухих. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Центра спортивной подготовки Псковской области, соревнования прошли в турецком городе Газиантеп 30 октября.



Иван Макаров участвовал в гонке на дистанции 35 километров. «Сегодняшний результат — отличный показатель работы тренера и спортсмена в преддверии Сурдлимпийских игр 2021 года», — отметили в ЦСП.

Иван Макаров — спортсмен Центра спортивной подготовки, Сурдлимпийский чемпион 2013-го и 2017-го годов, Заслуженный мастер спорта. В числе последних крупных достижений псковского спортсмена три медали XXIII летних Сурдлимпийских игр в турецком городе Самсун в июле 2017 года.

«Поздравляем спортсмена и его тренера Александра Филиппова! Желаем побед в предстоящих гонках!» — добавили в пресс-службе.