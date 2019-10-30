Михаил Ведерников встретился с участниками профильной смены «Поверь в себя!» в Островском районе

19:57, 30 октября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с участниками профильной смены «Поверь в себя!» – детьми от 8 до 16 лет – в спортивно-оздоровительном центре «Юность» в деревне Смоленка Островского района 30 октября. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, всего в смене во время осенних каникул участвуют 68 школьников из Пскова, Великих Лук, Опочецкого, Невельского, Островского, Псковского и Великолукского районов.

Дети рассказали главе региона, что вчера сдавали нормы ГТО, сегодня продолжали заниматься спортом, а сейчас готовятся к танцевальному флешмобу. Также Михаил Ведерников посмотрел, в каких условиях живут ребята и подарил им пироги.

Организаторы профильной смены рассказали про мотивационную систему, в рамках которой ребята в течение дня могут зарабатывать «лайки» и получать за них различные бонусы. Например, поднять с утра участников смены под свою любимую мелодию.

«Спасибо вам, хорошее дело делаете», – поблагодарил организаторов Михаил Ведерников. Сопровождал губернатора начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников.

Профилактическое мероприятие проводится на территории региона по инициативе областного УМВД России. В проекте, кроме полицейских, задействованы представители органов образования, медицины, спорта и общественности.