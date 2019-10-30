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Общество

Память известного пастыря и музыканта Михаила Зимарского почтут в Великих Луках 17 ноября

Вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения известного пастыря и музыканта Михаила Зимарского, состоится 17 ноября в 15:00 в актовом зале Великолукского епархиального управления, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

С июля 1955-го по 1998-й год священник Михаил Зимарский был настоятелем храма Казанской Божией Матери села Шульги Невельского района. «За это время, имея большие музыкальные способности, отец Михаил реализовал свой музыкальный дар в написании церковных духовных песнопений. Многие приезжали к протоиерею Михаилу за духовными советами, молитвенной поддержкой, наставлениями и получали просимое», — рассказали в епархии.

27 октября 1998 года протоиерей Михаил Зимарский отошел ко Господу. Похоронен на кладбище у храма в селе Шульги.

В день памяти священника его песнопения исполнит хор Свято-Вознесенского кафедрального собора под регентством Ольги Смольченковой. Адрес Великолукского Епархиального управления: Великие Луки, улица Ставского, 63/4, 2-й этаж, актовый зал.

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