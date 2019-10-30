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Общество

Владимир Путин проведет традиционную большую пресс-конференцию в декабре

Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

Президент России Владимир Путин проведет 15-ю традиционную большую пресс-конференцию в декабре 2019 года. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, пресс-конференция пройдет в декабре», - сказал он в ответ на вопрос, состоится ли это мероприятие в декабре, как было в прежние годы.

Начиная с 2004 года пресс-конференции главы государства с журналистами продолжается не менее 3-х часов. Отмечается, что длительность разговора зависит только от президента.

«В мире мало кто устраивает подобные сессии общения с журналистами, - сказал Дмитрий Песков. - Но мы считаем это необходимым с точки зрения полного информирования СМИ и, при их помощи - всего общества о текущей ситуации и об итогах года».

С 2001 года Владимир Путин встречается с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно. Перерыв был сделан лишь на тот период, когда он занимал пост премьер-министра - с мая 2008 года по май 2012 года.

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