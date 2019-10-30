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Общество

Фрешмаркет «Корзинка» появится в псковском «Акваполисе»

Большой фрешмаркет «Корзинка» появится в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом сообщил руководитель группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин в своем Instagram.

Новый магазин разместиться рядом с новым «Перекрёстком» на месте бвышего Spar. «Это новый формат, симбиоз фермерского продовольственного рынка и фуд-корта, современное гастропространство!» – написал Ян Лузин. Проект современного фермерского рынка руководитель ГК «Луг» представит позже.

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