Фрешмаркет «Корзинка» появится в псковском «Акваполисе»
Большой фрешмаркет «Корзинка» появится в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом сообщил руководитель группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин в своем Instagram.
Новый магазин разместиться рядом с новым «Перекрёстком» на месте бвышего Spar. «Это новый формат, симбиоз фермерского продовольственного рынка и фуд-корта, современное гастропространство!» – написал Ян Лузин. Проект современного фермерского рынка руководитель ГК «Луг» представит позже.