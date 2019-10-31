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Возможности Псковской области презентуют на XVII Форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге
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Общество

Возможности Псковской области презентуют на XVII Форуме СМИ Северо-Запада в Петербурге

Фото Дарьи Хватковой

На XVII Форуме средств массовой информации Северо-Запада в Санкт-Петербурге, который открывается 31 октября, развернут медиавыставку «В информационном фокусе – новое качество жизни. Как освещается реализация национальных проектов на местах». В этом году развернутую презентацию посвятили возможностям Псковской области, пишет ТАСС.

Отмечается, что свой стенд и интерактивную программу в рамках медиавыставки представит каждый регион Северо-Западного федерального округа.

Основная тема форума – освещение реализации национальных проектов. А деловая программа откроется дискуссией «Возможно ли сохранить профессионализм при тотальной универсализации журналистики». Самой же многочисленной станет секция молодых журналистов «Медиа смена». 

Завершится форум церемонией награждения победителей профессионального конкурса журналистов Северо-Запада «Сезам». В этом году она пройдет в Михайловском замке. Организатор форума – Ассоциация средств массовой информации Северо-Запада (АСМИ).

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