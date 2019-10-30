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Общество

Печать Владимира Мономаха нашли в Белоруссии

Фото Гродненского государственного историко-археологического музея

Вислую печать XII века, которая могла принадлежать Владимиру Мономаху, нашли во время археологических работ в Новом замке города Гродно в Белоруссии. Как сообщается на сайте Гродненского государственного историко-археологического музея, такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам.

«С печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи. На одной стороне изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также имел имя Василий), а с другой – благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи», – говорится в сообщении. Находку обнаружил минский археолог Иван Спирин.

Фото Гродненского государственного историко-археологического музея

В музее акцентировали внимание на том, что в 1116 году великий киевский князь Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволода Давидовича, которого в 1127 году в первом летописном упоминании о Гродно называют «гродненским князем».

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