Штраф за езду без ОСАГО могут повысить в семь раз

09:08, 31 октября 2019, ПАИ

Штраф за езду без полиса ОСАГО могут повысить в 7 раз. Как пишет газета «Известия», эта мера обсуждалась в середине октября на рабочей группе Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО.

Член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов считает, что штраф за езду без полиса, составляющий 800 рублей, нужно приравнять к средней стоимости страховки — на сегодняшний день она превышает 5 тысяч 400 рублей.

Увеличением штрафа депутаты Госдумы рассчитывают стимулировать нарушителей приобретать страховки, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Отмечается, что страховщики поддерживают гармонизацию санкций со стоимостью страховки — это, по их мнению, делает бессмысленной езду без полиса.