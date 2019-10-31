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Общество

Отпечаток вен ладони появится в единой биометрической системе

В единой биометрической системе (ЕБС) появится новый слепок — рисунок вен ладони. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление директора по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова, введение новшества запланировано на 2020-й год.

Пока рисунок вен ладони тестируют для дальнейшего применения в финансовой сфере, поскольку это поможет обеспечить более высокий уровень защиты от подделки — отпечаток уникален у каждого человека, его нельзя скопировать. Отмечается, что рисунок вен уже испытывали для аккредитации и прохода на форум финансовых технологий «Финополис» в Сочи.

Управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков рассказал, что в некоторых кредитных организациях за рубежом уже проводили эксперименты по использованию рисунка вен ладони для идентификации, однако такие решения не стали внедрять повсеместно из-за высокой стоимости оборудования.

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