Зарубежная парфюмерия подорожает в России в 2020 году

09:00, 31 октября 2019, ПАИ

Зарубежная парфюмерная продукция подорожает из-за новых правил маркировки, предложенных Министерством промышленности и торговли России. Как пишет газета «Известия», в Ассоциации прямых продаж считают, что рост цен на ассортимент духов и туалетной воды из Европы и Америки может составить 5–15%.

Отмечается, что с 1 июля 2020 года производители и поставщики будут должны наносить на упаковки товаров цифровые коды, а в случае с импортной продукцией это придется сделать до пересечения госграницы России.

При этом контролирующие органы против того, чтобы маркировка импортной парфюмерии происходила на территории России, опасаясь волны контрафакта.