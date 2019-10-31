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Общество

Условный срок получил житель Плюсского района за незаконную вырубку четырех елей

Условное лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев получил житель Плюсского района за незаконную вырубку четырех елей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

23 февраля мужчина в лесном массиве выдела № 38 квартала № 127 Лядского участкового лесничества КУ «Плюсское лесничество», расположенном на землях лесного фонда и относящимся к защитным лесам, бензопилой спилил четыре ели общим объёмом 12,6 кубометра.

Стругокрасненский районный суд признал его виновным в незаконной вырубке лесных насаждений по части 3 статьи 260 УК РФ. Также нарушителю пришлось возместить причиненный материальный ущерб Плюсскому лесничеству на сумму 325 тысяч 70 рублей. Приговор суда вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

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