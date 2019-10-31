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Общество

В Пскове устанавливают очевидцев наезда автомобиля на 19-летнюю девушку

В Пскове устанавливают очевидцев наезда автомобиля на 19-летнюю девушку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

30 октября около 8:25 у дома №6 на улице Леона Поземского неустановленный автомобиль сбил девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила ссадины и ушибы. Водитель скрылся с места ДТП.

Всех, кто обладает информацией о данном происшествии, просят обратиться в полицию.

29 октября около 19:50 у дома № 17 на Октябрьском проспекте в Пскове автомобиль Honda Accord под управлением 32-летнего водителя при повороте налево сбил двух 20-летних девушек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеходы получили ушибы, госпитализация не потребовалась.

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