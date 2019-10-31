Учителей Псковской области приглашают провести урок о сохранении морских экосистем

09:23, 31 октября 2019, ПАИ

WWF России приглашает учителей Псковской области провести в своих классах интерактивный урок «Моря России: сохранение морских экосистем», цель которого - рассказать школьникам о роли рыболовства в современном мире и важности грамотного распоряжения дарами морей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе движения ЭКА.



На уроке школьники «окунутся» в насущные проблемы морей и в игровой форме исследуют способы их решения. Они узнают о значении морей и их ресурсов для всего человечества, о том, как добывают рыбу в современном мире и может ли она закончиться, а главное - что может сделать каждый из нас для сохранения морских экосистем.



Ученики младших классов вместе с китенком Севой увидят, что происходит в океане, когда человек забирает из него много морских обитателей, и узнают, как не допустить пагубных последствий такого поведения. Ученики средних и старших узнают, что ресурсы океана ограничены, а затем благодаря интерактивной игре сами научатся грамотно управлять драгоценными дарами морей.

Чтобы провести урок, учителю необходимо зарегистрироваться на сайте сохранимморя.рф и бесплатно получить все материалы для проведения урока. Зарегистрированным пользователям открывается доступ к двум комплектам: для младших и средних-старших классов. Каждый набор включает в себя методическое пособие и видеогид для подготовки к уроку, красочную анимированную презентацию, игровые материалы и складную книжку-памятку с полезными советами. Занятие могут также провести для детей родители и волонтеры. Специальной подготовки для этого не требуется.

После урока все учителя, приславшие отзыв с фотографиями занятия, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы.

Урок «Моря России: сохранение морских экосистем» - четвертый из серии общероссийских интерактивных уроков «Сохраним живую природу России». Первые уроки «Лес и климат», «Сохранение редких видов» и «Моря России: угрозы и сохранение» провели в своих классах более 25 тысяч учителей по всей России.