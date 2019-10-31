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Общество

Россияне назвали размер достойной для старости пенсии

Жители России считают, что средний размер пенсии для достойной старости должен составлять 40 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков портала по трудоустройству Superjob.

По их данным, большинство респондентов-женщин назвали достойной пенсию в размере 37,5 тыс. рублей, мужчины – 42,1 тыс. рублей, молодые люди считают достойной пенсию в размере 32,6 тыс. рублей.

Кроме того, каждый третий опрошенный заявил, что планирует работать, пока хватит сил. А вот респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на государственную пенсию (26%).

В настоящее время по данным Пенсионного фонда России средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера составляет 15,4 тысяч рублей.

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