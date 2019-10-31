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Общество

Концерт в честь Дня народного единства проведёт Центр народного творчества в Пскове

4 ноября, в День народного единства, в 17:00 в Доме офицеров в Пскове Центр народного творчества организует праздничную концертно-тематическую программу «Песня не знает границ!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Более 100 участников из 9 районов области и Пскова представят свои танцевальные и песенные номера. Также для зрителей подготовят дефиле в национальном русском костюме из коллекции «И в пир, и в мир, и в добрые люди». Костюмы подготовила преподаватель Псковского политехнического колледжа специальности «Дизайн в области культуры и искусства» Людмила Яковлева.

Праздничную программу откроет выступление заслуженной артистки России Марины Курчавовой в сопровождении Театра танца «Русские узоры», а в финале прозвучит песня «Калинка» в исполнении заслуженного артиста России Александра Либа.

С 14:00 в Доме офицеров откроется выставка национального костюма, а все желающие смогут принять участие в тематических мастер-классах.

В 12:00 в Центре народного творчества на Некрасова, 10 заработает областная фотовыставка «Национальный колорит самодеятельном художественном творчестве», приуроченная ко Дню народного единства.

Официальный хэштег праздника — #мыедины.

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